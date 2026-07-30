Con el objetivo de atender a las familias que se enfrentan mayores necesidades, el Gobierno Municipal 2024-2027, a través de Desarrollo Social, consolidó durante el último año diversos programas enfocados en mejorar las condiciones de vida de miles de juarenses mediante apoyos para vivienda, alimentación y acceso a servicios básicos.

A través del Programa de Mejoramiento de Vivienda se entregaron 74 mil 340 piezas de block, 4 mil 572 bultos de cemento, mil 99 láminas, mil 269 paquetes de impermeabilizante y 588 piezas de hule negro.

Estos materiales permitieron a familias en situación de vulnerabilidad fortalecer sus hogares y contar con espacios más seguros y dignos.

Como parte de estas acciones también se benefició a 2 mil 832 hogares con la entrega de tinacos, contribuyendo a mejorar el almacenamiento de agua y garantizando mejores condiciones para las familias que habitan en colonias con mayores necesidades.

En materia de atención social, el programa Cruzada por tu Familia entregó 42 mil 980 apoyos alimentarios dirigidos a adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad, personas con alguna condición mental y pueblos originarios, priorizando a quienes requieren mayor respaldo para cubrir sus necesidades básicas.

Aunado a ello se distribuyeron 9 mil 330 despensas a personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante jornadas de atención directa realizadas en distintos sectores de la ciudad.

Para garantizar el acceso a un servicio esencial, el programa Cruzada por el Agua efectuó 2 mil 362 recorridos de pipas, mediante los cuales se distribuyeron más de 23 millones de litros de agua potable en colonias con dificultades de abastecimiento, beneficiando principalmente a familias de escasos recursos.

El propósito de estas acciones que encabeza la Dirección General de Desarrollo Social refrenda el compromiso del Gobierno Municipal en mantener una atención cercana a la ciudadanía, a través de programas que fortalecen el bienestar de las familias juarenses que más lo necesitan.