La comunidad de la Licenciatura en Educación de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes vivió las Jornadas “Hablemos de educación” que se realizaron el 9 y 10 de noviembre.

Buscando darle herramientas y perspectivas de interés al estudiantado se programaron una serie de actividades en temas de actualidad, así lo comentó la doctora Blanca Olivia Cervantes Arreola, coordinadora de este programa académico.

Quisimos generar un espacio de encuentro, reflexión, diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias entre estudiantes, docentes y especialistas del ámbito educativo, mediante la exposición de recursos didácticos, la socialización de proyectos de investigación, conferencias y talleres.

Las Jornadas incluyeron una muestra de materiales y recursos didácticos bajo el título “Creaciones didácticas UACJ CNCG”, así como dos conferencias impartidas por profesionistas expertas en los temas “Entornos seguros para NNA: criterio para la prevención, detección y canalización de la violencia en actividades formativas no escolarizadas y escolarizadas”.

La cual fue impartida por la maestra Beatriz Lozoya Gutiérrez, maestra en Estudios Interdisciplinarios de Género con experiencia como Perita en Psicología en Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua; así como la conferencia “Protocolo de actuación docente: retos y posibles soluciones”, por la maestra Karina Sánez Arroyos, maestra en Juicios Orales.

Otras de las actividades fueron el taller “Vive libre de violencia sexual” a cargo del personal del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) y un Café Científico integrado por los estudiantes que cursan materias de investigación y sus docentes.

Los estudiantes y futuros encargados de la educación del país se mostraron interesados y con gran entusiasmo en las Jornadas “Hablemos de Educación”, compartiendo experiencias, conocimientos y propuestas que enriquecen su formación profesional. Estos espacios fortalecen el aprendizaje, la reflexión y el compromiso con una educación de calidad, inclusiva y libre de violencia, fue la reflexión de la doctora Cervantes Arreola al concluir el evento