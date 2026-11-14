La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), brindó atención inmediata a los reportes de los vecinos de la colonia La Presa, quienes externaron problemas relacionados con brotes de aguas residuales, por lo que, personal del organismo acudió al sector para realizar trabajos de mantenimiento en la red de drenaje.

Las labores se realizaron en la calle Once, donde se detectaron cuatro descargas domiciliarias con brotes de aguas residuales, derivados de la sobrecarga que presenta la red general de drenaje.

El ingeniero Ismael Corona, jefe del departamento de Alcantarillado de la JMAS, explicó que, esta situación ya había sido atendida anteriormente, incluso desde el pasado 19 de junio, cuando se sustituyeron 74 metros lineales de tubería de PVC, con mayor resistencia y durabilidad.

“Acudimos a atender el llamado de los vecinos, afortunadamente con los trabajos que estamos realizando, la red ya está funcionando en buenas condiciones, los niveles bajaron y ya no tenemos brotes en ninguna de las viviendas, sin embargo, vamos a continuar con el mantenimiento durante toda la jornada para mantener un buen funcionamiento”, señaló.

Agregó que, también se revisan las condiciones de la red en las calles Trece y Catorce, donde se realizan labores de mantenimiento para mejorar el flujo de las aguas residuales.

Asimismo, respecto del hundimiento detectado en la calle Catorce, indicó que, está pendiente de atención, aunque actualmente no presenta brotes de aguas residuales.

Explicó que, debido a las condiciones de la zona y a la conexión de la red con un sistema de alivio del dique ubicado sobre el bulevar Zaragoza, se mantiene un monitoreo y mantenimiento constante para evitar afectaciones a los vecinos, pese a que el mantenimiento de este espacio no es responsabilidad de la JMAS.

Por su parte, Sergio Alvarado, vecino de la colonia La Presa, agradeció la atención brindada por el organismo y la respuesta a los reportes realizados por los vecinos.

“Les agradezco muchísimo su trabajo y su intervención en todos los aspectos que han atendido por nosotros, además, todos los trabajos que hemos reportado, ellos han venido y han acudido a apoyarnos”, expresó.

La JMAS continuará atendiendo los reportes de los habitantes y realizando acciones de mantenimiento en la red de alcantarillado para mantener su buen funcionamiento.

Asimismo, exhorta a la ciudadanía a evitar arrojar grasas, basura y toallitas húmedas al drenaje, ya que estos residuos pueden obstruir las tuberías y afectar el flujo de las aguas residuales.