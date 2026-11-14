La gobernadora Maru Campos recorrió las instalaciones de la Oficialía del Registro Civil “Pistolas” Meneses, que fueron rehabilitadas mediante una intervención integral para mejorar su infraestructura y las condiciones de atención a la ciudadanía.

Esta obra forma parte de la mejora realizada a las oficinas registrales en la capital con una inversión superior a los 3 millones de pesos, aplicados en las sucursales Melchor Ocampo, Plaza Vallarta y “Pistolas” Meneses en beneficio de casi 100 mil ciudadanos.

En la Oficialía 18, también se renovaron acabados, pintura e instalaciones eléctricas, además de puertas, cancelería, herrería y elementos de carpintería.

La rehabilitación contempló, además, la adecuación de las áreas sanitarias mediante la instalación de mobiliario y accesorios nuevos, así como trabajos complementarios en el exterior, para mejorar los accesos y la circulación al interior.

Con estas adecuaciones, las personas que acuden a realizar sus trámites cuentan con espacios renovados, mejores condiciones de comodidad e higiene, y áreas más funcionales y seguras para recibir los servicios.

La Oficialía “Pistolas” Meneses efectúa un promedio de 222 trámites al mes, de los cuales, 100 son registros de nacimiento, 60 matrimonios, 30 defunciones, 12 divorcios y 20 inscripciones de nacimiento.

En el recorrido acompañaron a la gobernadora el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez, la directora del Registro Civil, Silvia Margarita Alvídrez y la diputada Nancy Frías.