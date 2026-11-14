La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) reconoció a las y los estudiantes de secundaria de la Delegación Chihuahua que tuvo una destacada participación en la 31ª Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) y la 11ª de su vertiente para primaria y secundaria (OMIPS), efectuadas en Pachuca, Hidalgo.

El contingente estatal logró un desempeño sobresaliente al adjudicarse una medalla de plata, dos medallas de bronce y una mención honorífica en la justa nacional.

Entre los resultados individuales figuran la medalla de bronce obtenida por Yael Villalobos Marrufo, del CBTis No. 122; y la mención honorífica conseguida por Iván Uzziel España Salcedo, del CBTa No. 90, quien suma su segunda distinción nacional consecutiva.

Así como la participación de Jaime Peña Balderrama, del CBTis No. 122, primer lugar del examen selectivo estatal; y de Victoria Sarahy Valverde Coronado, del Cobach Plantel 7, cuarto lugar estatal.

En la categoría de Educación Básica, Alberto Peña Balderrama, de la Secundaria Técnica No. 29, conquistó medalla de plata; y Evan Valdivia De la Cruz, de la Secundaria Estatal No. 3008 Benito Juárez García, obtuvo medalla de bronce.

En la ceremonia, encabezada por la jefa del Departamento de Educación Superior, Guadalupe Elvira García Cortés, se reconoció el compromiso de entrenadores, docentes, planteles educativos y del Comité Científico de la Olimpiada de Informática en Chihuahua.

Se agradeció el respaldo de las familias y de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), que fue sede del proceso 2026 y que repetirá para las convocatorias de la OMI y OMIPS 2027, presentadas formalmente durante el evento.

Ante autoridades educativas, personal directivo, docentes, alumnado y familias reunidas, se destacó que las competencias de informática van más allá del manejo de herramientas digitales, pues estimulan el razonamiento lógico, el análisis crítico y la creatividad para resolver problemas complejos.

En una época marcada por avances tecnológicos y la integración de la Inteligencia Artificial en la sociedad, resulta fundamental despertar vocaciones científicas desde las aulas y dotar a las nuevas generaciones de las competencias necesarias para incidir positivamente en su entorno.

Finalmente, se invitó a la comunidad escolar y directiva a difundir las convocatorias 2027 para motivar a más niñas, niños y jóvenes de Chihuahua a sumarse a esta experiencia, con la convicción de que la constancia y la disciplina son las herramientas clave para construir su futuro a través del conocimiento.