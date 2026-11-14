La Fiscalía General del Estado, formuló imputación en contra de Julio Benjamín A. Z., por el delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un restaurantero de Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, comunicó al imputado que se le atribuyen hechos delictivos registrados entre abril y octubre del año en curso, cuando presuntamente amenazó a la víctima con incendiar su establecimiento y dañar a su familia si no le entregaba dinero como pago de derecho de piso y protección, exigencias económicas que fueron pagadas por la víctima.

Hechos por los que, el pasado lunes 09 de noviembre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte, notificaron una orden de aprehensión en contra del imputado, en el Cereso No. 3, en donde se encuentra privado de su libertad por otro caso de extorsión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la prisión preventiva a Julio Benjamín A. Z., además fijó la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se resolverá su situación jurídica.