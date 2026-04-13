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Alcanzará FGE Norte 75 carpetas judicializadas por fraude contra funerarias por caso ‘Plenitud’

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Como resultado del trabajo ininterrumpido de campo y gabinete, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, está próxima a judicializar 75 carpetas de investigación por el delito de fraude, derivado del caso “Plenitud”.

Actualmente, están judicializadas 33 carpetas de investigación en contra de cuatro funerarias por el mencionado delito, y ya se cuenta con fecha para que esta representación social, lleve otras 42 ante jueces de control del Distrito Judicial Bravos.

Cabe mencionar que en total se han iniciado 143 carpetas de investigación con base en las querellas interpuestas por el delito de fraude, de las cuales 68 están en proceso de integración con base las investigaciones ministeriales para avanzar con la correspondiente etapa procesal.

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