Un hombre fue asesinado a balazos al momento que se encontraba descansando al interior de su vivienda por sujetos desconocidos que le dispararon a corta distancia.

El hecho violeto se registró en la vivienda ubicada en las calles Sendero de Murcia casi esquina con la calle Sendero de Pamplona, del fraccionamiento Senderos de San Isidro.

Primeras versiones indican que al menos tres sujetos de aspecto joven arribaron al domicilio e ingresaron la vivienda para disparar en contra del masculino en al menos ocho ocasiones, para luego darse a la fuga.

Vecinos señalaron que el hoy occiso respondía al nombre de Pancho, de alrededor de 50 años de edad y cuyo cuerpo quedo a la salida del patio trasero de la vivienda.

Poor el momento se desconoce información de los atacantes, así como el motivo que estos tuvieron para primar de la vida al masculino.

La zona quedo acordonada y resguardada mientras se realizaban las investigaciones pertinentes y levantamiento del cuerpo para ser trasladado al semefo en espera de ser identificado de manera formal y reclamado por algún familiar.