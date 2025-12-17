Ciudad Juárez, Chi. 17 diciembre 2025.- La diputada Xóchitl Contreras informó que este martes se logró un avance histórico para el estado de Chihuahua, con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, un presupuesto responsable que permitirá impulsar obras, programas y acciones que sí impactan de manera directa en la vida de las familias juarenses, especialmente en materia de infraestructura.

“La aprobación del Presupuesto 2026 es una decisión trascendental porque define hacia dónde se dirigen los recursos públicos. Desde el Congreso trabajamos para que ese dinero regrese a la gente en forma de obras, servicios y atención real a los problemas que viven todos los días”, señaló la diputada.

Xóchitl Contreras destacó que este presupuesto contempla beneficios importantes para Ciudad Juárez, particularmente en infraestructura, lo que permitirá mejorar vialidades, espacios públicos y servicios que por años han sido una exigencia constante de la ciudadanía.

Asimismo, la legisladora informó que le fue aprobada una reserva presentada por un monto de 7 millones 600 mil pesos, recursos que serán destinados a fortalecer a la Fiscalía General del Estado, específicamente en la atención de mujeres víctimas de violencia, así como de niñas, niños y adolescentes.

La reserva aprobada consiste en una reasignación de recursos para canalizarlos directamente a tareas de investigación y persecución del delito, con un enfoque especializado en violencia de género y familiar.

La diputada subrayó que la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia cumple una labor fundamental, pero requiere recursos suficientes para fortalecer su capacidad técnica y operativa, atender mejor a las víctimas y combatir con mayor eficacia los delitos que afectan a los sectores más vulnerables.

Finalmente, la diputada reiteró que seguirá impulsando acciones legislativas que defiendan a las mujeres, protejan a la niñez y lleven resultados concretos a Ciudad Juárez, demostrando que cuando se trabaja con responsabilidad y sensibilidad social, el presupuesto sí puede convertirse en una herramienta de apoyo a los chihuahuenses.