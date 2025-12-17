El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), “Maricela Escobedo Ortiz” entregó 60 reconocimientos a usuarias que terminaron exitosamente su capacitación con los talleres de emprendimiento y mantenimiento, así como las que lograron concluir la etapa de educación académica básica.

Dicho aprendizaje tiene la finalidad de potencializarlas en diversas áreas de su vida y fortalecer sus capacidades e independencia, a través de oportunidades en la regularización educativa y emprendimiento.

Las actividades se desarrollaron durante el presente año, con el apoyo del Departamento de Empoderamiento Social y Económico, el cual fue vinculante con distintas dependencias para obtener este resultado positivo.

Para ello, colaboró el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) y la empresa mundial en diseño, fabricación y venta de cables y alambres para automoción COFICAB.

En el presidium estuvieron presentes, Silvana Fernández, coordinadora del CEJUM; Emilio Arellano, Técnico Docente en ICHEA; Merced Michel, coordinadora del Departamento Jurídico CEJUM y Rubí Ledezma, usuaria de CEJUM.