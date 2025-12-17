Derivado de las acciones permanentes de disuasión del delito en el municipio de Hidalgo del Parral y su región, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó el arresto de un masculino identificado como Christian Jezreel M. P., quien fue localizado con un impacto de bala, además de encontrarse en posesión de un vehículo blindado, un arma de fuego y diversos cartuchos útiles.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado martes, cuando elementos de Despliegue Policial daban seguimiento y rastreo a sujetos presuntamente implicados en una agresión previa en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, a través del sistema de emergencias 9-1-1, se recibió el reporte de un masculino lesionado por arma de fuego, por lo que los elementos acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar a la zona centro de San Francisco dem Oro, los policías estatales localizaron un vehículo Ford F-150, color negro, el cual contaba con blindaje y presentaba múltiples impactos de arma de fuego visibles.

En el sitio, fue localizado el masculino, quien presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna, y que además se encontraba en posesión de un arma larga, más de 130 cartuchos útiles de diversos calibres, dos cascos balísticos y un radio de comunicación.

El sujeto fue trasladado de inmediato para recibir atención médica, con el objetivo de salvaguardar su integridad y evitar complicaciones por la herida, para posteriormente ser puesto, junto con los artículos asegurados, a disposición del Ministerio Público, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Estas acciones reflejan la efectividad policial y forman parte de la estrategia de seguridad instruida por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, mediante despliegues estratégicos orientados al combate frontal de la criminalidad y la disuasión de conductas delictivas, porque con seguridad damos resultados.