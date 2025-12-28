Un hombre identificado como A.B.C., de 29 años, fue detenido en la colonia Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo.

La detención se dio luego de que el sujeto detenido se viera involucrado en un violento ataque contra su pareja sentimental, quien se encuentra en estado de gestación.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local intervinieron tras recibir un reporte de violencia familiar en un domicilio de la zona.

Según los informes, el agresor golpeó e intentó asfixiar a la mujer, para posteriormente apuñalarla con un cuchillo en el rostro y el abdomen.

Tras el ataque, el sujeto fue trasladado a las instalaciones policiales para ser puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de tentativa de feminicidio.

Una vez en los separos, el individuo mostró un comportamiento agresivo hacia otros detenidos, lo que obligó a su aislamiento. Sin embargo, en la soledad de su celda, el sujeto también intentó quitarse la vida utilizando su propia playera para colgarse de las rejas.

La vigilancia del guardia de turno fue crucial, ya que logró cortar la prenda a tiempo para salvarle la vida.

Actualmente, el imputado se encuentra bajo custodia en un hospital local recibiendo atención médica y, una vez que reciba el alta, deberá enfrentar un proceso legal por violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio.

El Código Penal Federal establece que comete feminicidio quien priva de la vida a una mujer por una razón de género.

Se considera que existen estas razones cuando concurren circunstancias como:

Signos de violencia sexual.

Lesiones o mutilaciones infamantes.

Antecedentes de violencia en cualquier ámbito (familiar, laboral, escolar).

Cuando haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el activo y la víctima.

La pena establecida para el feminicidio consumado es de 40 a 60 años de prisión y de quinientos a mil días multa.

No obstante, la ley contempla agravantes que aumentan la sanción hasta en un tercio si la víctima es una mujer embarazada, menor de edad, adulta mayor o con discapacidad. Además, el culpable pierde todos los derechos con relación a la víctima y sus hijos.

En casos de tentativa, cuando el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, el juez puede imponer hasta las dos terceras partes de la pena máxima prevista.

Asimismo, la violencia familiar se castiga con prisión de seis meses a cuatro años, pero esta pena también se incrementa hasta en una mitad cuando se ejerce contra una mujer embarazada.

