No hizo falta que alguien de Morena lo dijera. Bastaron un par de comentarios de Ciro Gómez Leyva para poner el dedo en la llaga. Dos días consecutivos el periodista soltó una frase que retumbó hasta en las oficinas del PAN Chihuahua: “Nos da la impresión de que los panistas están durmiendo la siesta, especialmente en Chihuahua”. Y, por incómodo que resulte, cuesta trabajo encontrar argumentos para rebatirlo.

El famoso CIAGATE, que parecía una tormenta política para Maru Campos, terminó convirtiéndose en un inesperado salvavidas. La gobernadora salió fortalecida, recuperó reflectores nacionales e incluso comenzaron a mencionarla como posible figura rumbo al 2030. Cualquier partido habría aprovechado ese impulso para reposicionarse. Pero el PAN decidió hacer exactamente lo contrario: quedarse inmóvil.

Mientras los estrategas albiazules siguen confiando en que los chalecos azules resolverán la elección, Morena ya ocupa el espacio político. Las encuestas, guste o no, muestran a los guindas arriba.

La distancia todavía puede recortarse, pero no con campañas tibias ni con una dirigencia que parece esperar que el tiempo haga el trabajo.

En Juárez la estrategia simplemente no prende. Y en el resto del estado tampoco se percibe una operación política capaz de cambiar la narrativa.

Lo más preocupante no es el rezago electoral, sino la sensación de apatía que transmite el gobierno estatal. Cuando el adversario avanza y la respuesta es el silencio, inevitablemente aparecen las especulaciones.

Por eso ya hay quienes empiezan a hablar, en voz baja, de un extraño aroma a concertación. No existen pruebas para afirmarlo, pero las coincidencias alimentan las sospechas.

La historia política de Chihuahua ya conoció episodios similares, como aquella relación que muchos señalaron entre César Duarte y Armando Cabada en 2016 para cerrar el paso a Héctor “Teto” Murguía.

Hoy a varios años de aquellos acontecimientos muchos recuerdan como a los más allegados a la campaña de aquel entonces les dieron la orden de que Armando Cabada era amigo y que había que ayudarle y punto.

Hoy algunos ven ecos de aquel libreto, ahora con Cruz Pérez Cuéllar en el tablero. Y en política, cuando las percepciones sustituyen a las explicaciones, el costo suele pagarse en las urnas.