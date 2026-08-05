La dirigencia estatal del PAN descartó que exista una ruptura con el PRI por la definición de candidaturas rumbo a 2027 y aseguró que todavía no han llegado los tiempos para discutir una posible alianza electoral, mientras aspirantes a la alcaldía de Chihuahua capital afirmaron que mantienen sus proyectos y que la competencia interna no significa una división del partido.

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, señaló que mantiene respeto hacia el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, luego de que éste cuestionara que Acción Nacional no haya considerado a su partido en las conversaciones sobre la candidatura por la capital.

“Creo que aún no han llegado los tiempos para sentarnos a hablar sobre una coalición o una posible alianza. No hay una ruptura en cuanto a alguna relación entre presidentes estatales”, afirmó.

Explicó que actualmente su agenda está enfocada en fortalecer al partido en los municipios y atender las inquietudes de la militancia, por lo que consideró que todavía no es momento de abrir una negociación electoral.

Por su parte, el diputado federal Alfredo Chávez reiteró que continúa firme en la contienda interna y afirmó que la elección de 2027 será determinante para el futuro político de la capital.

“El 2027 no es un concurso de popularidad, no es un concurso de planillas, es la realidad de que nos vamos a jugar el futuro en nuestra ciudad”, dijo.

Añadió que quien encabece la candidatura deberá aportar votos para la elección estatal y contar con experiencia electoral.

“El que sea candidato o candidata de la capital tiene que aportarle muchos votos a Marco Bonilla para que sea gobernador. Y creo que estamos tres en esta mesa que estamos probados en eso”, manifestó.

Sobre la reunión que sostuvo la diputada Rocío González con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, la legisladora señaló que se trató de un ejercicio de diálogo y escucha hacia otros perfiles.

“El PAN es un partido que abraza las causas ciudadanas y quienes compartan esas causas no importa si vienen del PRI, si estaban en el PRI, si trabajaban en el PRI o si vienen de la sociedad civil”, afirmó.