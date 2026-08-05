Todavía estás a tiempo de integrarte al Curso de Verano “Inducción a la Educación Media Superior” que ofrece el CONALEP Chihuahua durante este mes de agosto, una oportunidad diseñada para fortalecer tu preparación académica antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

Este programa está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso, tercer y quinto semestre, quienes podrán reforzar conocimientos en Matemáticas, Español, Inglés, Activación Física y Desarrollo Socioemocional, desarrollando competencias que les permitirán iniciar el semestre con mayor seguridad, mejores bases académicas y un mejor desempeño dentro del aula.

Más que un curso de nivelación, representa una experiencia de aprendizaje que ayuda a las y los jóvenes a adaptarse a la vida escolar, fortalecer sus hábitos de estudio, mejorar su confianza, desarrollar habilidades para el trabajo colaborativo y descubrir el potencial que poseen para alcanzar sus metas personales y profesionales.

Bajo la visión del Dr. Omar Bazán Flores, Director General Estatal del CONALEP Chihuahua, esta estrategia forma parte del proyecto CONALEP Chihuahua 2030, que impulsa una educación técnica de vanguardia, orientada a formar jóvenes preparados para responder a los retos de la industria, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Esta visión fortalece las 26 carreras técnicas que ofrece la institución mediante la incorporación de inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, formación bilingüe, laboratorios STEM, robótica, automatización, industria 4.0, certificaciones internacionales, microcredenciales, educación dual y una estrecha vinculación con el sector productivo, para que las y los estudiantes egresen con mayores competencias y mejores oportunidades de empleo o de continuar sus estudios universitarios.

Además, el Curso de Verano ofrece beneficios adicionales. Las y los estudiantes de nuevo ingreso podrán participar en la asignación de turno, de acuerdo con la disponibilidad de cada plantel, mientras que quienes cursan tercero y quinto semestre podrán acreditar su servicio social al cumplir con los requisitos establecidos.

El Dr. Omar Bazán Flores reiteró que en el CONALEP Chihuahua el compromiso es brindar igualdad de oportunidades para que ningún joven vea limitado su futuro por falta de preparación.

“Cada estudiante que decide prepararse antes de iniciar el semestre está invirtiendo en su futuro. Queremos que nuestras y nuestros jóvenes comiencen esta nueva etapa con conocimientos sólidos, confianza en sus capacidades y la motivación para alcanzar sus sueños. En CONALEP Chihuahua creemos en el talento de nuestra juventud y trabajamos todos los días para ofrecer una educación técnica de excelencia, innovadora y con un profundo sentido humano.”

Todavía hay lugares disponibles. Acércate al plantel CONALEP más cercano y realiza tu inscripción durante esta semana.

Invierte unas semanas en tu preparación y obtén beneficios que te acompañarán durante toda tu formación profesional. En CONALEP Chihuahua, formar talento es transformar vidas y construir el futuro de nuestro estado.