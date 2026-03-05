Del boleto de la rifa del avión con Andrés Manuel López Obrador… llega el concurso por el boleto al asiento del Mundial con Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, anunció un concurso para que una joven mexicana gane el boleto número 001 y asista al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el 11 de junio en la Estadio Azteca en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que decidió no utilizar su entrada para la inauguración del torneo y en su lugar la entregará a una joven futbolista que represente al país en ese evento internacional. El concurso llevará por nombre “Representa a México en la inauguración del Mundial”.

Para participar, las interesadas deberán enviar un video mostrando sus habilidades dominando el balón durante un minuto. La grabación deberá subirse a la página oficial del programa Mundial Social.

▶️ Sheinbaum anuncia el concurso 'Representa a México en la Inauguración del Mundial', donde una joven de entre 16 y 25 años asistirá al partido; deberán enviar un video y será juzgado por Charlyn Corral, Katia Itzel y Gabriela Fernández de Lara



El registro para el concurso estará abierto del 9 de marzo al 10 de abril. Las participantes deberán cumplir algunos requisitos, entre ellos tener entre 16 y 25 años y demostrar sus habilidades futbolísticas con el balón en el video enviado.

La ganadora será seleccionada por un jurado integrado por la futbolista mexicana Charlyn Corral, la árbitra Katia Itzel García y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara. Ellas elegirán a la joven que ocupará el lugar de la presidenta en la ceremonia inaugural del torneo.

Sheinbaum señaló que este concurso busca simbolizar la participación de las mujeres en el deporte y permitir que una joven mexicana represente al país en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.