–Tras comparecencia en la FGR, narcopolíticos dicen ser blancas palomitas

–Se puso bueno el desgarriate en Pueblito

–Hoy le toca a Maru presentarse ante la FGR

Vaya día el que se vivió ayer en el país, en el estado y en Juaritos. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum les busca chichis a las liebres —como dijera Teto Murguía— allá en su pódium mañanero; en Chihuahua la gober Maru Campos no siente lo duro, sino lo tupido; y aquí los diputados supieron lo que es amar a Dios en tierra de indios.

Y, por si fuera poco, en Culiacán hubo desfile de funcionarios de Morena —vinculados con el narco—, encabezados por el narcogobernador Rubén Rocha Moya, que acudieron a declarar ante la delegación de la Fiscalía General de la República.

La presidenta Shienbaum convocó a una manifestación por sus dos años de gobierno, pero el evento servirá para protestar contra Donald Trump y para defender a los políticos de Morena a los que Estados Unidos ha acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

No es una manifestación solo para festejar, no es solo para presumir los logros de gobierno; es contra Estados Unidos. Según la postura de la primera mandataria, Estados Unidos está atacando a los gobiernos de la Cuarta Transformación y porque los gringos quieren decirle a México qué hacer.

El mensaje seguramente le va a llegar al presidente Trump, ya veremos cómo le va a caer esto al presidente del país más poderoso del mundo. Veremos si hay respuesta.

Sheinbaum ha dicho que le pintará una raya a Donald Trump porque no quiere que se use a México para la elección de noviembre en Estados Unidos, ni que haya intervención externa vinculada con actores internos rumbo a la elección del próximo año en México.

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Ayer comenzó la comparecencia de los narcopolíticos de Morena en Culiacán, Sinaloa. Un mes después de que Estados Unidos los acusó de vínculos con el cártel de Sinaloa, acudieron a sus entrevistas con agentes de la Fiscalía General de la República.

Los señalados no se vieron muy preocupados, pues fue entrevista casi a domicilio, pues no tuvieron que salir de la ciudad.

La propia fiscalía ya había aclarado que no se trataba de una comparecencia, que no estaban acusados de nada ni eran indiciados; nomás tenían que presentarse a una entrevista en calidad de testigos para responder algunas preguntas por los señalamientos del gobierno de Donald Trump.

El primero en acudir a la entrevista fue el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aunque no se dejó ver por las cámaras, ni dio la cara a los medios de comunicación.

Vale recordar que Rocha Moya fue señalado por una corte de justicia de Estados Unidos de haber recibido apoyado del grupo delictivo de Los Chapitos para ganar la elección de gobernador en donde resultó electo.

Además, lo acusan de haberse reunido con narcotraficantes antes de la elección y de haber permitido que Los Chapitos operaran en Sinaloa como pago por ese respaldo político.

También acudieron ante la FGR el senador de Morena, Enrique Inzunza; el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, ahijado del gobernador con licencia Rocha Moya; también el ex vicefiscal del estado, Dámaso Castro, y el exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almada.

El gobierno de Estados Unidos los acusó de recibir sobornos y de proteger al cártel de Los Chapitos. Al final del día todos dijeron ser unas blancas palomitas.

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Mientras tanto, aquí en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos recibió la notificación de que la Cámara de Diputados iniciará el juicio político para quitarle el fuero y así poder procesarla por traición a la patria, luego de que permitió la intervención de agentes de la CIA en operativos para desmantelar un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua hace apenas unos días.

Y por si eso fuera poco, la mandataria estatal también recibió otro citatorio para otra audiencia en la Ciudad de México por una denuncia que presentó el senador paseño Javier Corral en su contra por supuesto secuestro.

A la gobernadora le están cargando la mano y anda en medio de la tormenta, tratando de salvar el pellejo. Por lo pronto, hoy tendría cita en la delegación de la Fiscalía General de la República con sede en esta frontera para declarar en torno al caso de los agentes extranjeros.

En su defensa mediática Maru acusó que hay una persecución política en su contra, no solo por la solicitud de juicio político que impulsa Morena, sino porque además le llegó otro citatorio para comparecer en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Según su postura, todo está ocurriendo al mismo tiempo contra la misma persona: “al opositor se le persigue y al compañero se le protege. Es el doble rasero de Morena y de la 4T”.

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Ayer comentábamos en este espacio que, en la sesión del Congreso, celebrada en Pueblito México, iban a salir chispas, pero nos quedamos cortos: hubo bronca, empujones, mentadas de madre, gritos, caos y desorden… tan grave estuvo la cosa que hasta la sesión tuvo que suspenderse.

La chispa que encendió la sesión del Congreso fue la decisión del presidente del Congreso y la bancada panista de omitir el tema de la iniciativa de los matrimonios igualitarios en el Estado de Chihuahua de la orden del día. Esto generó la protesta en Pueblito Mexicano por parte de un grupo reducido de integrantes de la comunidad LGBT+.

Hubo encontronazo entre los colectivos de LGBT+ y los grupos conservadores que están en contra de la iniciativa de matrimonio igualitario en Chihuahua.

La protesta puso en aprietos a los diputados que tuvieron que suspender la sesión ordinaria, y de pasadita hasta orillaron cerrar las oficinas administrativas de Pueblito Mexicano por cuestiones de seguridad.

De por sí a los diputados no les gusta venir a Juárez y, cuando vienen, casi siempre les sale mal la jugada. Lo de ayer fue otra muestra de la falta de oficio político de los legisladores: por lo visto, esta vez fueron incapaces de prevenir una protesta que manchó una visita que debería servir para acercar al Congreso con la frontera.