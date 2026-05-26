–War room de Maru activo 24/7

–Andy López se baja del partido y se sube a la campaña

Hoy el Congreso del Estado de Chihuahua va a sesionar aquí, en el Auditorio de “Pueblito Mexicano”.

Ya hay quienes esperan discursos encendidos entre los diputados de Morena, que seguramente lanzarán críticas fuertes contra la gobernadora Maru Campos. Incluso, tampoco se descarta que haya algunas protestas en las oficinas que fueron declaradas Recinto Oficial del Poder Legislativo para esta sesión.

Por otro lado, los simpatizantes de la mandataria estatal esperan que los diputados panistas salgan a defenderla; sobre todo para ver quién dará el mensaje oficial, diplomático y también político, en respaldo de la gobernadora Maru Campos.

Así que la jornada no pinta nada tranquila. Más allá del protocolo por la conmemoración del origen de la Revolución Mexicana, lo que realmente trae expectación es el tono que tomarán los posicionamientos una vez que arranquen los trabajos formales en este recinto habilitado en Ciudad Juárez.

Y es que, terminado el acto solemne, la atención se va a mover de inmediato a la sesión ordinaria, donde ya se espera un ambiente más político y menos ceremonial. Ahí será donde se verá, con más claridad, quién llega con ganas de confrontar, quién apuesta por bajar el tono y quién busca sacar ventaja frente a lo que se viene en el debate público.

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Solamente en el cuarto de guerra, el famoso ‘war room’, saben con certeza si la gobernadora Maru Campos va a presentarse ante la Fiscalía General de la República, donde fue citada como testigo por el caso de la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua.

Seguramente sus asesores legales ya pusieron sobre la mesa todos los escenarios y le van a recomendar cuál es la mejor ruta para la gobernadora de Chihuahua, que hoy está en la mira de la Presidencia de la República por una supuesta violación a la soberanía.

Uno de los escenarios que más preocupa en el equipo de la gobernadora es que, una vez frente al Ministerio Público, le cambien la jugada y su situación jurídica pase de testigo a indiciada.

Al margen de todo eso, cada vez toma más fuerza la idea de que la estrategia de Palacio Nacional para amortiguar el golpe político y mediático por el caso del narcogobernador Rubén Rocha pasa por llevar a la gobernadora Maru Campos a declarar ante el Ministerio Público.

Después de que el nombre del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya quedó embarrado en medio del lodazal político y criminal que rodea al caso de Los Chapitos, desde Palacio Nacional da la impresión de que activaron esta estrategia.

Porque ahora resulta que también quieren subir al ring a la gobernadora chihuahuense Maru Campos, bajo la narrativa de que su gobierno habría permitido operaciones de agentes extranjeros sin autorización federal.

Ya veremos mañana cómo se desenreda este nuevo capítulo de la gran novela que es la política mexicana en los tiempos estelares de la 4T.

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El “junior vaquetón” Andy López, hijo hechicero de Macuspana, decidió dejar su cargo en la dirigencia de Morena para meterse de lleno en la pelea por una diputación federal en Tabasco, concretamente en el Distrito 6.

Según explicó en una carta, su salida obedece a la regla interna de Morena de que quien quiera buscar una candidatura tiene que dejar antes sus responsabilidades dentro del partido.

La decisión cayó bien en la dirigencia morenista, que prácticamente le dio la bendición y le deseó suerte en esta nueva etapa de su carrera política.

Durante su paso por Morena, presumió avances importantes en afiliación, con 10 millones de militantes registrados y 7 millones ya credencializados.

Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de polémica, como el señalamiento por un viaje a Japón, acusación que rechazó asegurando que pagó todo con su propio dinero. Todo esto ocurre en medio de ajustes internos en Morena y de la preparación del partido rumbo a las elecciones de 2027.