–Maru se engancha y aprovecha el tropiezo de Morena

–Cada vez más se le complica la Mañanera a Sheinbaum

Este lunes, la marcha de Morena del sábado pasado seguía dando de qué hablar, tanto en el ominoso mundo de las redes sociales como en las pláticas de café.

La polarización entre quienes apoyan a Morena y quienes están con el PAN está con todo, y todo apunta a que se va a poner más intensa conforme se acerquen las elecciones de 2027. No hay duda.

Hubo muchos comentarios, pero uno llamó especialmente la atención: dicen que un “caballo de Troya” infiltrado en Morena alcanzó a escuchar el momento en que Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido, le reclamó al alcalde Cruz Pérez Cuéllar y a la senadora Andrea Chávez por la mala convocatoria al evento.

Según esa versión, Montiel les dijo a los dos aspirantes a la candidatura algo así como: “¿apoco así quieren gobernar Chihuahua?”. Y es que, a ojos de la dirigencia nacional, la convocatoria se quedó muy lejos de lo que esperaban.

También trascendió que el informe detallado llegó hasta Palacio Nacional, y que lo que vio la presidenta Claudia Sheinbaum no le cayó nada bien. Según esa versión, ella esperaba otra cosa, le habrían prometido una movilización grande, incluso de alcance nacional, pero el evento acabó viéndose muy local, deslucido, mal operado y con poca raza, muy lejos de lo que suelen mover en el centro y sur del país.

La presidenta necesitaba de un buen evento para seguir con su narrativa en defensa de la soberanía que le ayudará a bajarle tres rayitas al tema del narco gobierno, de Rubén Rocha Moya y compañía.

Así que sí hubo reclamos, desde Palacio le jalaron las orejas a Ariadna Montiel, y ella, a su vez, se fue contra los operadores locales.

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Y quien tampoco pudo sacarle la vuelta al tema de la marcha de Morena del sábado pasado fue la gobernadora Maru Campos, a quien ahora le quieren armar un juicio político.

Sin engancharse de más, Maru prefirió bajarle dos rayitas y se limitó a decir que los morenos tienen que “conocer mejor a Chihuahua”.

Y es que la marcha no les salió tan tersa, los morenistas se toparon con espectaculares y lonas que les recordaban los señalamientos sobre presuntos nexos de figuras del partido con el crimen organizado, además de bloqueos carreteros que terminaron enredando todavía más una protesta que traía como bandera empujar una solicitud de juicio político contra la mandataria estatal.

“Bueno, pues cada quien hace lo que puede, ¿verdad? Es que, ¿saben qué? Hay que conocer Chihuahua”, soltó. Ni más, ni menos.

Con esa respuesta, la panista buscó dejar claro que, desde su lectura, la gente en Chihuahua decide por cuenta propia y no se mueve tan fácil por consignas partidistas y memos de la izquierda representada por Morena.

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Ayer la presidenta Claudia Sheibaum tuvo una de las conferencias Mañaneras más difíciles y complicadas cuando tuvo que responder los temas del narco gobierno que la traen muy alterada y acorralada.

De entrada, fiel a su estilo, tuvo que negar y descartar riesgos para su administración por la entrega voluntaria de exfuncionarios de Sinaloa al gobierno de Estados Unidos.

Vale la pena recordar que dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. A los dos los señala la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La presidenta tuvo que entrarle al caso Sinaloa y, por cómo respondió cuando le preguntaron sobre la investigación contra el exgobernador Rubén Rocha Moya, quedó claro que el tema le incomoda bastante.

Insistió en que no ha habido pactos con el crimen y dejó en manos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) las aclaraciones sobre el congelamiento de cuentas del exgobernador Rubén Rocha.