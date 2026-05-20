–PAN le arrebatará la corona de “llena plazas” a Morena

–PAN y Morena calientan la pelea rumbo a 2027

–Convierten a Mario Mata en héroe y villano

Al que le tocó el raspón en La Mañanera, allá en Palacio Nacional, fue al alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla.

Todo empezó cuando uno de los reporteros afines al oficialismo señaló que el gobierno municipal de Chihuahua trae patrullas con el logotipo de la Policía de Nueva York junto al de la corporación local.

A partir de ahí, la presidenta aprovechó para lanzarle críticas a Bonilla y acusarlo de racista, de clasista y de representar esa idea de que lo de fuera siempre vale más. El golpe, en realidad, también iba dirigido contra un alcalde panista muy cercano a la gobernadora Maru Campos, con quien Sheinbaum mantiene un choque político cada vez más claro.

Al sentirse aludido, Marco Bonilla salió a defender los convenios de colaboración internacional que mantiene la Policía Municipal de Chihuahua con corporaciones de Estados Unidos, luego de las críticas lanzadas desde la presidencia.

Según explicó, esos acuerdos cuentan con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Consulado de México, y forman parte de una relación institucional que Chihuahua ha venido construyendo desde hace años con ciudades de Estados Unidos.

Lo que también quedó sobre la mesa es una vieja contradicción: en 2003, cuando López Obrador era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, contrató al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para asesorar en estrategias de combate al crimen, con un costo de más de 4 millones de dólares.

Y no fue un asunto menor, en ese tiempo, Marcelo Ebrard, hoy secretario de Economía de Sheinbaum, era secretario de Seguridad y en su momento defendió públicamente esa contratación.

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En el PAN ya alistan una contramarcha para cerrar filas con la gobernadora Maru Campos, después de que el fin de semana Morena salió a las calles para protestar en su contra y exigir juicio político.

La pelea entre Acción Nacional y Morena ya no se está dando solo en redes o en los medios; ahora también se está jugando en la calle, un terreno donde el partido guinda suele moverse con ventaja en el centro y sur del país, pero en Chihuahua la convocatoria no le salió como esperaba.

Vale la pena decirlo, la marcha del sábado pasado quedó muy lejos del músculo que Morena quería presumir. Por eso ahora los panistas quieren salir a demostrar justo eso, que ellos sí tienen capacidad de convocatoria y que pueden ocupar la calle donde Morena esta vez no logró pesar.

Lo que se está viendo entre panistas y morenistas es apenas una probadita de la pelea que se viene rumbo a 2027.

Por ahora no hay fecha para la marcha en apoyo a Maru Campos, pero el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, ya adelantó que buscan hacer la convocatoria más grande en la historia de Chihuahua. Según dijo, todo el panismo del país se va a sumar al respaldo de la gobernadora.

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En Morena decidieron aventar la piedra directo al despacho estatal y no precisamente una piedrita. La dirigencia nacional guinda acusó públicamente a Mario Mata Carrasco, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento, de operar los bloqueos carreteros para frenar el paso de simpatizantes hacia la famosa mega movilización en la capital.

Según Ariadna Montiel, no solo hubo bloqueo… hubo operador con nombre y apellido. En conferencia mostraron fotografías donde, dicen, aparece el funcionario muy activo en la carretera Juárez–Chihuahua, coordinando cierres y moviendo piezas como si fuera director técnico en final de liguilla.

Del otro lado, en Palacio estatal y en el PAN no tardaron en responder con la clásica de “yo no fui”. Aseguran que los bloqueos no fueron orden gubernamental, sino protestas espontáneas de agricultores molestos. Y de paso aprovecharon para acusar a Morena de traer operadores de otros estados, acarreados y grupos de choque con más ganas de pleito que de marcha.

Los morenos intentan construir la narrativa de un gobierno estatal que cruzó líneas delicadas en materia de soberanía y seguridad internacional. Mientras que el PAN busca vender la idea de que Chihuahua está bajo ataque político desde el centro del país por haberse metido con intereses criminales en la sierra.