Este martes 17 de marzo se prevé un clima mayormente estable con temperaturas agradables, alcanzando una máxima cercana a los 26 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por autoridades locales.

La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que la temperatura mínima rondará los 12 grados Celsius, por lo que se esperan condiciones frescas durante las primeras horas del día y la noche.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitación se mantiene baja, entre el 0 y el 2 por ciento, lo que indica un día mayormente seco. Por su parte, los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 26 a 32 kilómetros por hora.