–El alcalde Cruz Pérez Cuéllar anda que no cabe de gusto

–Iván Pérez anda más movido que vendedor de tamales

La presidenta Claudia Sheinbaum anda repartiendo adjetivos como si fueran pensiones del Bienestar.

Ahora resulta que el que no apoye a Cuba es mezquino, sin corazón y hasta traidor a la fraternidad. Claro, de esos que critican la iniciativa de donativos para el pueblo cubano, nomás no se salva ninguno.

Y es que la doctora Sheinbaum se la pasa defendiendo al gobierno de la isla, como si allá no se viviera una crisis provocada por los Castro y compañía, pero eso sí, ni una palabra sobre el autoritarismo que lleva años hundiendo a los cubanos.

La izquierda más recalcitrante de México saltó en defensa de la Cuba comunista y están pidiendo dinero para el gobierno cubano, no para los cubanos, se unieron, entre otros, Elena Poniatowska y Carlos Pellicer, La Jornada y otros intelectuales para hacer algo por sus hermanos comunistas.

Según la presidenta, los adversarios solo buscan enlodar la causa, y los bots en redes sociales “dijeron una cantidad de mentiras tremendas”, la misma cantaleta narrativa de siempre de la presidenta y su padrino AMLO.

Cuando le preguntan sobre los regímenes cubanos y sus violaciones a derechos humanos, se va por la tangente: “Le corresponde al pueblo de Cuba”, dice, igualito que cuando toca el tema de Trump.

Eso sí, México sigue luciendo como faro de solidaridad en la región, pero oscuridad de la casa. aunque Esa luz parece más reflejo de conveniencia política ideológica que de verdadero humanismo.

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El alcalde Cruz Pérez Cuéllar anda que no cabe de gusto, pues otra vez puso a Ciudad Juárez en los reflectores nacionales, ahora por el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2025, ganado gracias a su proyecto “Juárez Resiliente y Sostenible”.

Según cuentan los que saben, no sólo fue un reconocimiento cualquiera, sino que lo entregaron por ser iniciativa “modelo” para otras ciudades, ni más ni menos. Claro, esto no es casualidad, porque Pérez Cuéllar está aprovechando todos los reflectores para fortalecer su imagen, pensando en el 2027, ¡faltaba más!

En el chismecito político, dicen que el proyecto es el eje transversal de su administración, con 166 metas y 37 dependencias, alineado hasta con la ONU. Si eso no es colgarse la medalla, que será.

Ah y por si fuera poco, Juárez presume ser el único municipio con su propia coordinación de Resiliencia.

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El abogaster Iván Pérez anda más movido que vendedor de tamales en madrugada.

Resulta que fue derechito al palacio municipal, no a pagar el predial, sino a dejarle invitación al jefe para la toma de protesta –¡otra vez!– como mandamás de la Canaco.

No es secreto que el abogado Pérez no suelta la mira, busca, a como dé lugar, ser candidato a la presidencia municipal. Por lo pronto, ya se apuntó otro periodo al frente de los comerciantes.

Lo curioso es que su evento no será cualquier fiestecita; además del juramento, habrá conferencia sobre la economía y la guerra entre Irán y Estados Unidos. Dicen las malas lenguas que ya hasta abrieron la charla al público, nomás que el boleto a los mortales cuesta mil pesos.

En la grilla, como en el comercio, el que no enseña no vende. Ojo, que la jugada apenas inicia y el abogado Pérez tal vez aparezca en alguna boleta electoral. Por lo pronto este 26 de marzo rendirá protesta.