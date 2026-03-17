Chihuahua, Chih.- El Poder Judicial del Estado de Chihuahua y el Gobierno Municipal de Chihuahua han iniciado una colaboración estratégica con el objetivo de fortalecer la gestión documental y la cultura archivística.

Para formalizar este intercambio, la Dirección de Archivos del Poder Judicial recibió a la Mtra. Amelia Lucía Martínez Portillo, coordinadora de Transparencia del Municipio, quien junto a su equipo realizó una visita técnica para conocer las mejores prácticas implementadas por la institución judicial.

Durante el recorrido por el Archivo de Concentración, los funcionarios municipales conocieron de primera mano la infraestructura de vanguardia con la que cuenta el Poder Judicial. Entre los elementos destacados se encuentran los sistemas de anaquelería móvil, iluminación LED especializada, sensores de temperatura y humedad (termohigrómetros) y protocolos de seguridad como apagadores antichispa. Estas medidas aseguran la integridad física de los documentos y optimizan el espacio del inmueble.

En una segunda etapa, la visita se centró en el Archivo Histórico, donde se mostró el uso de tecnología de escaneo de alta precisión para la preservación digital y difusión de documentos antiguos. Los asistentes pudieron apreciar una muestra de 17 expedientes que datan desde 1696 hasta el año 2021, los cuales ofrecen un testimonio invaluable sobre la evolución de la administración de justicia en el estado a lo largo de los siglos.

La Mtra. Martínez Portillo subrayó que el Poder Judicial se ha convertido en un referente para otras instituciones, destacando que el aprendizaje obtenido permitirá implementar mejoras directas en las áreas municipales.

Recalcó que una correcta cultura archivística no solo protege la memoria histórica de la región, sino que es un pilar fundamental para garantizar la transparencia y el derecho ciudadano al acceso a la información.

Por último, la titular de la Dirección de Archivos del Poder Judicial, Rocío Ivette Aguilar Lerma, enfatizó la responsabilidad de custodiar expedientes judiciales, ya que su correcta gestión es vital para la impartición de justicia.

Concluyó reafirmando el compromiso de la institución de mantener las puertas abiertas a la vinculación interinstitucional, promoviendo siempre el resguardo eficiente del patrimonio documental de Chihuahua.