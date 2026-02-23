El diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, expresó su firme respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” e identificado como el principal líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El legislador destacó que este operativo representa un golpe contundente contra una de las organizaciones criminales más peligrosas del país y es resultado del fortalecimiento de las labores de inteligencia, coordinación interinstitucional y del compromiso permanente de las Fuerzas Armadas con la seguridad de las y los mexicanos.

“Reconocemos la valentía y profesionalismo del Ejército Mexicano y de todas las instituciones que participaron en este operativo. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública está dando resultados claros en favor de la paz y la justicia”, afirmó Estrada.

Asimismo, subrayó que este hecho confirma que el trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, el Gabinete de seguridad y las Fuerzas Armadas avanza con firmeza en la desarticulación de estructuras criminales, que tanto daño han causado al país.

Además, el coordinador de morena en Chihuahua hizo un llamado a la unidad nacional, más allá de diferencias políticas, para cerrar filas en torno a las instituciones del Estado mexicano en momentos clave para la seguridad del país.

“Hoy más que nunca debemos anteponer el interés superior de México. La lucha contra el crimen organizado exige unidad, responsabilidad y respaldo a nuestras instituciones. Desde Chihuahua reiteramos nuestro apoyo total al Gobierno Federal y a nuestras Fuerzas Armadas”, puntualizó.

Cuauhtémoc Estrada expresó su solidaridad con las familias que pudieran verse afectadas por hechos de violencia derivados de los acontecimientos de este domingo, y reiteró que la construcción de la paz es una tarea permanente que requiere constancia, coordinación y voluntad política.