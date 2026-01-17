El líder vitalicio del Partido del Trabajo (PT) y coordinador de su bancada en el Senado, Alberto Anaya, negoció y acordó con con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, apoyar la propuesta de Reforma Electoral que será presentada por el gobierno federal.

Contrario a la postura inicial y críticas del coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval quien cuestionó la reforma electoral que promueven el gobierno federal y su aliado Morena, Anaya dijo que sostuvo una reunión “productiva y cordial”

A través de un posicionamiento público, Anaya subrayó que la reforma electoral proyectada será unparteaguas para mejorar la vida política del país, así como para enriquecer y perfeccionar los procesos democráticos, destacando la importancia del diálogo institucional para resolver temas centrales de la agenda nacional.

El dirigente petista reafirmó que el PT se mantiene firme en las filas de la Cuarta Transformación y dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia, junto con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con miras a los próximos procesos electorales.

“La coalición Sigamos Haciendo Historia seguirá siendo una alianza estratégica y la única ruta para garantizar el bienestar del pueblo mexicano”, sostuvo.

Anaya recordó que la militancia del PT, reunida en su más reciente Congreso Nacional, acordó por unanimidad respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como “la mejor mandataria del mundo”, destacando su conducción política y visión humanista.

Asimismo, afirmó que el PT se mantiene como un pilar del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador, asegurando la continuidad de las políticas sociales y los programas de bienestar que han transformado la vida de millones de familias.

En ese contexto, el partido reiteró su compromiso de profundizar la Cuarta Transformación, trabajando de manera coordinada con el Gobierno Federal en las reformas necesarias para fortalecer las instituciones democráticas y la participación ciudadana.

Por su parte, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, también refrendó el respaldo de su partido a la presidenta Claudia Sheinbaum, recordando que el PVEM la acompañó por convicción durante su campaña presidencial, en la que hizo historia como la primera mujer en asumir la Presidencia de México y como la candidata más votada, con 36 millones de sufragios.

“Reafirmamos nuestra alianza hacia su proyecto para que siga beneficiando al pueblo de México”, expresó Velasco en sus redes sociales.

ElUniversal