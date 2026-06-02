El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, invitó a la ciudadanía para que disfruten de los partidos del equipo mexicano a través de las pantallas que serán instaladas en dos puntos de la localidad.

La Plaza de la Mexicanidad y el Estadio 8 de Diciembre fungirán como sedes del “Distrito futbolero” del 11 de junio al 19 de julio, con el propósito de que las y los juarenses disfruten de los juegos del Mundial de Futbol, en un ambiente de fiesta entre familia y amigos.

Serán cinco semanas en las que se transmitirán los juegos de manera gratuita en ambos espacios, además, se contará con actividades como carreras, lucha libre, peleas de box y ciclismo, entre otros.

Distrito Futbolero es el programa mediante el cual se realiza esta dinámica que favorecerá a la recreación y esparcimiento de la comunidad fronteriza, mismo que cuenta con el apoyo del alcalde.

El evento busca reunir a la ciudadanía para que disfrute de 50 juegos confirmados, incluyendo los de México, las eliminatorias, al igual que la final del mundial deportivo.

Los partidos se proyectarán en una mega pantalla de más de 40 metros cuadrados, que estará de forma permanente las cinco semanas para el disfrute de todas y todos los asistentes.