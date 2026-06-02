Con 39 víctimas de homicidio doloso, mayo se convirtió en el mes con menor incidencia de asesinatos en Ciudad Juárez durante lo que va de 2026, de acuerdo con un seguimiento estadístico elaborado a partir de reportes periodísticos.

La cifra representa una disminución respecto a los niveles observados en los primeros cuatro meses del año y marca el registro mensual más bajo desde enero.

Durante los últimos días de mayo se reportaron tres homicidios: dos ocurrieron el viernes y uno más el sábado. El domingo cerró sin reportes de asesinatos, según los registros consultados.

Del total de víctimas contabilizadas en el mes, cuatro fueron mujeres, mientras que el resto correspondió a hombres.

Con los casos registrados en mayo, el acumulado anual de homicidios en Ciudad Juárez alcanzó los 298 eventos al concluir los primeros cinco meses de 2026.

Aunque la reducción observada durante mayo refleja una baja en la incidencia de este delito, los niveles de violencia continúan representando uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de la seguridad pública en la frontera.

Las cifras serán contrastadas posteriormente con los datos oficiales que emitan las instancias de procuración de justicia y seguridad correspondientes.