La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, participó en el XXIII Encuentro REDDU-BUAP 2026, denominado “Universidades por la Paz y la Justicia”, organizado por la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU).

El encuentro se llevó a cabo del 27 al 29 de mayo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y reunió a representantes de organismos defensores de derechos universitarios de distintas instituciones de educación superior del país, con el propósito de analizar desafíos, compartir experiencias y fortalecer mecanismos orientados a la protección de las comunidades universitarias.

En representación de la UACJ asistieron el maestro Omar Olivas Padilla, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios y la maestra Magaly Alvídrez, coordinadora administrativa de esta instancia, quienes participaron en conferencias magistrales, talleres especializados, mesas de trabajo y espacios de diálogo interinstitucional.

Durante las jornadas académicas se abordaron temas de gran relevancia para la vida universitaria contemporánea, entre ellos la prevención de las violencias y la construcción de paz, el debido proceso y la justicia universitaria, las estrategias preventivas frente a las violencias de género y las nuevas masculinidades, la gobernanza tecnológica orientada a la inclusión, la libertad académica, la salud mental en las instituciones educativas, así como los retos relacionados con la inteligencia artificial, los neuroderechos, los ajustes razonables y la protección de datos personales.

Estas reflexiones estuvieron encaminadas a fortalecer una cultura universitaria sustentada en el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la igualdad y la dignidad de las personas, principios que forman parte de los valores promovidos por la UACJ.

Como parte de las actividades del encuentro, se celebró la XXX Asamblea General Ordinaria de la REDDU, donde fue aprobada por unanimidad la Declaración de los Derechos Universitarios, un instrumento que busca impulsar la adopción de modelos integrales de defensa, protección y promoción de los derechos humanos en universidades públicas y privadas de México.

La participación de la UACJ en este importante foro representó una oportunidad para fortalecer las prácticas institucionales impulsadas por la Defensoría de los Derechos Universitarios, actualizar estrategias de atención, prevención y acompañamiento dirigidas a la comunidad universitaria, así como conocer experiencias exitosas implementadas en otras instituciones.

Asimismo, el encuentro favoreció el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre aproximadamente 34 universidades del país, consolidando redes de colaboración orientadas a la protección de los derechos universitarios y a la construcción de entornos educativos más seguros, incluyentes y respetuosos.