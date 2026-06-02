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Emite CEPC alerta preventiva por presencia de vientos, tolvaneras y lluvias aisladas

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de fuertes vientos, posible formación de tolvaneras y lluvias aisladas para este lunes 1 y martes 2 de junio en distintas regiones del estado.
Para este lunes se esperan rachas que podrían superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en zonas del noroeste, centro, sur y noreste de la entidad, con posible presencia de tolvaneras en Janos, Chihuahua, Julimes, Valle de Zaragoza, Rosario y Ojinaga.

También habrá ráfagas superiores a los 45 km/h en Ahumada, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias y Manuel Benavides.

Se pronostican lluvias aisladas en Jiménez, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 39 grados centígrados en Ojinaga, Chínipas, Chihuahua, Juárez y Camargo.

El martes 2 de junio continuarán las condiciones de viento, con velocidades superiores a los 55 km/h en Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Balleza y Ojinaga, donde podrían registrarse tolvaneras.

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Además, se prevén ráfagas por encima de los 45 km/h en Juárez, Madera, Cuauhtémoc, Chihuahua, Aldama, Julimes, Valle de Zaragoza, Rosario y Manuel Benavides.

La CEPC exhortó a la población a asegurar objetos que puedan desprenderse, conducir con precaución ante tolvaneras y mantenerse informada a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, comunicarse al 9-1-1.

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