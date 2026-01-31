Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal capturaron a Everardo O. T., el cual era requerido por autoridades judiciales al contar con una orden de aprehensión vigente en su contra.

La detención se realizó luego de que agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en el cruce de las calles General M. Ríos y Ponciano Arriaga, en la colonia Revolución Mexicana, se percataron de un sujeto cometiendo una falta administrativa.

Razón por la cual fue abordado por protocolos de seguridad, y al realizarle una inspección preventiva y consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por desaparición forzada de persona librada el 30 de octubre del 2024, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Previa lectura de derechos, Everardo O. T. de 24 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente, misma que se encargará de darle seguimiento a al mandamiento judicial en su contra.