El ébola volvió a captar la atención de la comunidad científica debido al brote causado por el Bundibugyo ebolavirus, una especie menos frecuente del virus para la que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de una infografía elaborada por Ciencia UNAM, compartió que esta situación representa un desafío para contener la enfermedad, ya que el conocimiento disponible sobre esta variante es más limitado en comparación con otros tipos del virus.

Según la UNAM, el ébola se transmite entre personas por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada. Los que pueden transmitir el virus son:

Sangre

Lágrimas

Saliva

Orina

Heces

Secreciones nasales

Vómito

Semen

La universidad también aclaró que el ébola no se transmite por vía aérea, por lo que su forma de propagación es distinta a enfermedades respiratorias como la influenza o el covid-19.

¿Cuándo aparecen los síntomas del ébola?

La UNAM señala que los síntomas suelen manifestarse entre 2 y 21 días después del contacto con el patógeno. Entre los principales síntomas se encuentran:

Fiebre

Dolor muscular

Fatiga

En los casos graves también puede presentarse hemorragia.

La UNAM explicó que el brote actual está relacionado con el Bundibugyo ebolavirus, un tipo del virus que ha sido menos estudiado por la comunidad científica.

Como consecuencia del conocimiento limitado sobre esta variante, aún no hay métodos diagnósticos rápidos, vacunas ni tratamientos específicos aprobados, lo que complica las acciones para contener la enfermedad.

La institución reiteró que estos factores representan uno de los principales retos frente al brote actual, por lo que el seguimiento científico y epidemiológico resulta fundamental para mejorar la respuesta ante esta enfermedad.

Milenio