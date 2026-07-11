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Arrestan a 11 con maletas llenas de droga en el aeropuerto de Tijuana

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11 pasajeros que viajaban con las maletas llenas de droga, fueron capturados durante una revisión en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en Baja California. Trascendió que venían procedentes de la ciudad de Guadalajara.

Como parte del reforzamiento de seguridad en el estado de Baja California, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), realizaron labores de inspección y vigilancia en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde aseguraron 165 kilos de cocaína y detuvieron a 11 pasajeros procedentes de Guadalajara, Jalisco.

Derivado de trabajos de investigación de campo y gabinete encaminados a combatir delitos contra la salud, se tuvo conocimiento de movimientos relacionados con el trasiego de droga entre pasajeros, por lo que se implementaron revisiones aleatorias a equipajes de un vuelo procedente de Guadalajara.

Al efectuar una inspección minuciosa, los agentes de seguridad hallaron 165 paquetes de forma rectangular que contenían polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso de 165 kilos, ocultos dentro de 11 mochilas de equipaje.

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Las personas que fueron arrestadas fueron identificadas como: Armando “N”, Jordi “N”, Cornelio “N” y Sergio “N”, así como siete mujeres identificadas como Elizabeth “N”, Elizabeth “N”, Jessica “N”, Wendy “N”, Fernanda “N”, Beatriz “N” y María “N”.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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