La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana se mantendrán condiciones de lluvias fuertes en municipios de la Sierra Tarahumara y la región centro-sur.

Dichas condiciones podrían está acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.

En el transcurso de la tarde de este viernes y mañana sábado, se esperan precipitaciones puntuales fuertes de 50 a 75 milímetros para la región oeste de la entidad, que incluye la zona fronteriza y la sierra Tarahumara.

Este domingo se prevén lluvias puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros (mm) en municipios como Madera, Temósachic, Parral, Jiménez y Camargo. Asimismo, se pronostican chubascos en una extensa parte del territorio, principalmente en la zona suroeste.

El pronóstico detalla que se mantendrán las altas temperaturas, con máximas de hasta 40 grados centígrados (°C) en Ojinaga y de 39°C en Juárez.

El viento alcanzará rachas superiores a los 45 kilómetros por hora (km/h) en zonas del norte, noroeste y centro, los 55 km/h en Ascensión y Nuevo Casas Grandes, así como rachas superiores a 45 km/h en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Parral.

La CEPC exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los cambios en las condiciones meteorológicas.