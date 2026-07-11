La Operadora Municipal de Estacionamientos (OMEJ) participará este sábado 11 de julio en la jornada de Tesorería Móvil, donde brindará atención a ciudadanos que tengan vehículos resguardados en los corralones municipales, además de ofrecer información y descuentos relacionados con este servicio.

El director de la dependencia, Jaime Flores Castañeda, explicó que la participación de la OMEJ responde a la estrecha coordinación que mantiene con la Tesorería Municipal, ya que una parte importante de los contribuyentes que acuden a regularizar adeudos por infracciones también cuentan con vehículos depositados en los corralones.

“Son dos dependencias que prácticamente van de la mano en cuestiones de infracciones y de que los carros están en el corralón. En este tipo de jornadas jugamos un papel muy importante porque la gente que busca descuentos en Tesorería también aprovecha para conocer la situación de su vehículo y acceder a beneficios”, comentó.

Durante la jornada, personal de la Operadora Municipal de Estacionamientos estará disponible para imprimir el detallado de los vehículos que se encuentran en los corralones municipales, orientar a los propietarios sobre su situación y aplicar descuentos en los conceptos correspondientes, con el propósito de facilitar la recuperación de las unidades.

La jornada de Tesorería Móvil se llevará a cabo este sábado 11 de julio, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la Academia Municipal de Policía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ubicada en el cruce de las calles Monte Blanco y Prados del Manantial, en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado.

Además de la atención que brindará la Operadora Municipal de Estacionamientos, los asistentes podrán aprovechar descuentos en recargos por rezago del impuesto Predial, solicitar convenios de pago con opciones diferidas y obtener descuentos en infracciones viales.