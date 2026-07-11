El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, presidida por la diputada Herminia Gómez Carrasco, llevó a cabo en este ciudad, el Proceso de Participación, Consulta Estrecha y Colaboración Activa de Personas con Discapacidad 2026, con el objetivo de recabar opiniones, experiencias y propuestas de personas con discapacidad, así como de sus familias y personas cuidadoras, en temas como salud, educación, inclusión, accesibilidad y acceso a la justicia.

Durante el acto inaugural, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, destacó que las aportaciones de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones serán fundamentales para fortalecer el análisis de más de 40 iniciativas en materia de inclusión y derechos. Asimismo, señaló que el Congreso tiene la responsabilidad de convertir esas propuestas en leyes que mejoren la calidad de vida de este sector de la población.

Por su parte, la diputada Leticia Ortega Máynez, subrayó la importancia de impulsar políticas públicas y leyes que garanticen la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Destacó que este ejercicio de consulta permitirá fortalecer las iniciativas en análisis y llamó a avanzar en la elaboración del documento para construir una sociedad más accesible e incluyente.

En representación del presidente municipal de Ciudad Juárez, la licenciada Dina Salgado Sotelo, resaltó la importancia de que las personas con discapacidad participen activamente en la construcción de políticas públicas. Asimismo, refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando acciones que promuevan una ciudad más accesible, incluyente y con igualdad de oportunidades para todas y todos.

Finalmente, al declarar inaugurados los trabajos del foro, el diputado Pedro Torres Estrada reafirmó el compromiso del Congreso del Estado de escuchar, respetar y tomar en cuenta las propuestas y necesidades de las personas con discapacidad durante el proceso de consulta. Asimismo, destacó el trabajo realizado para impulsar iniciativas y reformas que fortalezcan la protección de los derechos de este sector de la población.

Cabe mencionar que este foro se llevó a cabo en las ciudades de Chihuahua, Camargo, Cuauhtémoc, Parral y Ciudad Juárez. Las aportaciones recabadas en cada sede serán integradas al análisis legislativo correspondiente.