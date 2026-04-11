Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, una sentencia condenatoria de 41 años, de cárcel dictada en contra de José Andrés L. O., por el delito de feminicidio con penalidad agravada.

Ante los datos de prueba expuestos por parte del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género durante el proceso penal, el acusado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando que privó de la vida a su víctima de iniciales L. E. M. A.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron entre las 06:00 y las 20:00 horas del pasado sábado 06 de abril, en el interior de un domicilio del fraccionamiento Cerradas de Oriente etapa II, en donde privó de la vida a su ex concubina a consecuencia de heridas punzo cortantes y golpes en la cabeza, siendo la causa de muerte, traumatismo craneoencefálico.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación notificaron en el interior del Centro de Reinserción Social Número 3, una orden de aprehensión a José Andrés L. O., por el delito de feminicidio ya que se encontraba recluido por delitos contra la salud.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la pena de prisión en contra del ahora sentenciado la cual cumplirá internado en el Centro de Reinserción Social número 3.

Además, tendrá que hacer el pago de 1 millón 874 mil 450 pesos, por concepto a la reparación del daño.