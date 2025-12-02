Inicio » Desarrollo Social mantiene las entregas de apoyo en material para la construcción
Ciudad JuárezPortada

Desarrollo Social mantiene las entregas de apoyo en material para la construcción

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Este día, personal de la Dirección General de Desarrollo Social llevó a cabo la entrega de material para la construcción a las familias que así lo solicitaron durante el levantamiento del censo realizado después de los daños ocasionados por las lluvias del verano.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, dio a conocer que entre el material que se les hizo llegar está el impermeabilizante, el cual se entregó en el Centro Comunitario La Montada.

Dijo que fueron 20 empleados municipales quienes se dedicaron a la atención de esta actividad, en la que las familias se mostraron muy agradecidas al recibir este apoyo por parte de la actual administración que encabeza el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

En los próximos días y según sea el avance que presenten las viviendas, Desarrollo Social continuará acercando esta ayuda a todas y todos los que paso a paso se disponen a rehabilitar sus viviendas, dijo el funcionario.

You Might Also Like

You may also like

Emiten advertencia preventiva por bajas temperaturas esta noche

Muere hombre al ser atropellado por auto fantasma a un costado de...

Pide Maru Campos en Mesa de Seguridad continuar con las acciones y...

Manifiesta Foro Nacional de Periodistas posicionamiento sobre situación de riesgo del periodista...

Alarma en Applebee’s Juárez: reportan amenaza de bomba en Paseo Triunfo

Realizarán adecuaciones a partir del miércoles en carriles para ingresar al Puente...

Juárez noticias All Right Reserved.