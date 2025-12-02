Este día, personal de la Dirección General de Desarrollo Social llevó a cabo la entrega de material para la construcción a las familias que así lo solicitaron durante el levantamiento del censo realizado después de los daños ocasionados por las lluvias del verano.



El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, dio a conocer que entre el material que se les hizo llegar está el impermeabilizante, el cual se entregó en el Centro Comunitario La Montada.



Dijo que fueron 20 empleados municipales quienes se dedicaron a la atención de esta actividad, en la que las familias se mostraron muy agradecidas al recibir este apoyo por parte de la actual administración que encabeza el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



En los próximos días y según sea el avance que presenten las viviendas, Desarrollo Social continuará acercando esta ayuda a todas y todos los que paso a paso se disponen a rehabilitar sus viviendas, dijo el funcionario.