Entre aves acuáticas y clima ideal, así se vive el jueves en el Parque Central

Este jueves, el Parque Central se convirtió en el escenario perfecto para disfrutar de un día agradable en familia, gracias a las buenas condiciones del clima que sorprendieron a los juarenses con temperaturas templadas y ausencia de frío.

Desde temprana hora, decenas de visitantes comenzaron a llegar al parque para aprovechar el ambiente cálido y despejado. Familias completas caminaron por los senderos, niños jugaron en las áreas verdes y parejas aprovecharon para sentarse a la orilla de las lagunas.

Uno de los principales atractivos del día fue la gran presencia de aves acuáticas que llenaron las lagunas del parque. Patos y otras especies se concentraron en el agua, ofreciendo una imagen natural que llamó la atención de los asistentes, quienes no dudaron en tomar fotografías y disfrutar del paisaje.

Incluso, una persona fue vista recorriendo la laguna en una canoa, sumando un elemento pintoresco a la jornada y generando curiosidad entre los visitantes.

El clima favorable permitió que más personas permanecieran por varias horas en el lugar, disfrutando de un espacio recreativo que se consolida como uno de los principales puntos de convivencia familiar en la ciudad.

Con temperaturas agradables y un ambiente tranquilo, el Parque Central ofreció este jueves una pausa del frío registrado en días anteriores y brindó a los juarenses la oportunidad de disfrutar al aire libre.