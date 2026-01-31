El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) llevó a cabo la toma de protesta y entrega de nombramientos a directivos de distintos planteles del estado, acto encabezado por el Director General Estatal, Omar Bazán Flores, en las oficinas de la Dirección General.

Durante la ceremonia, se tomó protesta a tres nuevos directores de plantel y se realizó una ratificación, quedando de la siguiente manera:

Profesor David Balderrama Quintana, Director del Plantel Chihuahua II.

Lic. Carlos Ivar Pérez Lugo, ratificado como Director del Plantel Cuauhtémoc.

Lic. Juan Adrián Plancarte Castro, Director del Plantel Parral .

Maestra Sandra Elida Quintana Sáenz, Directora del Plantel Delicias.

Con fundamento en los artículos 13, fracción X, y 16, fracción XV, de la Ley del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua, se formalizaron los nombramientos, mismos que entran en vigor a partir del 30 de enero de 2026.

Las y los directores asumirán la responsabilidad de implantar el modelo educativo CONALEP, garantizar estándares de calidad académica y administrativa, fortalecer la vinculación con los sectores productivos, promover la autogestión financiera, supervisar el cumplimiento normativo y consolidar la excelencia del servicio educativo en beneficio de la comunidad estudiantil.

La Dirección General destacó que cada uno de los directivos cuenta con el perfil profesional, la experiencia y la trayectoria necesarias para desempeñar con responsabilidad y compromiso las funciones que les han sido conferidas.

CONALEP Chihuahua refrenda su compromiso con el fortalecimiento institucional, la mejora continua y la formación de profesionales técnicos de excelencia para el desarrollo del estado.

2 / 2

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la educación técnica de calidad en Chihuahua. La toma de protesta de nuestra directora y directores de plantel representa un paso firme hacia el fortalecimiento académico, administrativo y humano de CONALEP.

Confío plenamente en su capacidad, experiencia y vocación de servicio. Cada uno de ustedes cuenta con el perfil y la trayectoria necesarios para liderar sus planteles con responsabilidad, visión y compromiso social.

Nuestro objetivo es claro: garantizar una educación pertinente, de calidad y vinculada con las necesidades del sector productivo, que brinde a nuestras y nuestros estudiantes mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Los invito a trabajar con cercanía a la comunidad educativa, con transparencia en la gestión y con un enfoque permanente en la excelencia. Desde la Dirección General contarán con todo nuestro respaldo para seguir consolidando a CONALEP Chihuahua como una institución sólida, innovadora y al servicio del estado.”