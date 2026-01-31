“Siempre vi que de esta universidad salían personas exitosas… y hoy quise ser una de ellas”.

Una frase que resume el sentir de cientos de jóvenes que este semestre iniciaron su vida universitaria en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Ese fue el espíritu que marcó el evento de Bienvenida a Estudiantes de Nuevo Ingreso y Charla para Padres de Familia “Hola UACJ”, realizado este viernes 30 de enero para los alumnos del semestre enero–junio de 2026, en el Gimnasio Universitario, en punto de las 9:00 horas.

Ahí, la UACJ dio la bienvenida a 3 mil 744 nuevos estudiantes y les presentó todo lo que representa esta institución: su oferta académica, deportiva y cultural; sus instalaciones; los servicios universitarios, las becas y los múltiples beneficios que acompañarán su formación profesional.

Katya Guadalupe Ríos llegó a la UACJ con nervios, pero también con una meta clara. Ella es egresada del CECyTECH Plantel 22 y cursa la licenciatura en Psicología en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA). A solo dos semanas de haber iniciado clases, dice haber encontrado justo lo que imaginaba.

“Hasta ahorita tengo una muy buena experiencia. Me han gustado demasiado las clases, la carrera me ha interesado mucho. Yo ya me veo graduada de aquí porque, sinceramente, las y los maestros que me han tocado han sido de muy buen agrado para mí”, compartió.

Su primera impresión al entrar a la universidad fue decisiva.

“Tenía muchos nervios, pero me encantó. Me encantaron las instalaciones, la gente, cómo me recibieron. De inmediato me hablaron, quisieron ser mis amigos…”.

Para Katya, estudiar en la UACJ siempre fue una meta, reforzada por las recomendaciones que escuchó durante años.

“Siempre vi que de esta universidad salían personas exitosas… y hoy quise ser una de ellas”, dijo.

Andrea Paulina Madrid también eligió Psicología en el ICSA, convencida de la importancia que esta profesión tiene en una localidad como Ciudad Juárez. Su motivación es ayudar a las personas a enfrentar y resolver sus problemas emocionales y mentales, explicó.

Eligió a la UACJ desde la preparatoria, cuando estudiaba en Bachilleres 5, al conocer las dinámicas académicas, deportivas y culturales, así como la flexibilidad que ofrece para combinar estudios y trabajo.

“Me comentaron que conforme voy eligiendo las materias, se van abriendo las siguientes, así voy abriendo mi camino en la universidad. Esa posibilidad me gustó mucho”.

Sobre el evento “Hola UACJ”, señaló que sabía que sería una guía para quienes apenas comienzan este camino.

Andrea no duda cuando se le pregunta si ya visualiza su futuro.

“Me veo graduada, teniendo mi propio consultorio, mi cartera de pacientes”.

El evento también fue un espacio para las familias.

Laura Patricia Quiroz Jiménez acudió como madre de Milka Sofía, quien este semestre inició la carrera de Trabajo Social en el ICSA.

“Elegimos esta escuela porque creemos que es una muy buena opción”, afirmó.

Milka estuvo dos años sin estudiar, debido a un problema de salud, lupus, pero nunca dejó de tener como objetivo ingresar a la UACJ. Esa experiencia, incluso, despertó su vocación.

“Su carácter, su forma de ver el apoyo a la comunidad, la orientó por ese tipo de carrera. Siempre ha estado inclinada al contacto con las personas, al apoyo, entonces la carrera se le acomodó perfecto”, compartió su madre.

Durante su mensaje de bienvenida, el rector de la UACJ, doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, tomó el micrófono, caminó al centro de la duela y, dejando de lado el protocolo, habló desde la experiencia y la cercanía.

“Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Desde su ingreso vieron que sería un ambiente diferente, vienen de la preparatoria, con otras dinámicas. A mí me queda claro que ustedes ya tienen definida una meta: saben que quieren ser médicos, psicólogos, administradores, ingenieros… Lo interesante aquí va a ser el camino para llegar a esa meta”.

Dirigiéndose a madres y padres de familia, agradeció la confianza depositada en la institución.

El evento incluyó exhibiciones deportivas y culturales, información sobre servicios como el transporte gratuito IndioBús, atención psicológica, becas, estancias infantiles, vinculación, intercambio, servicio social, artes y oficios, centro de idiomas y el semestre de inducción, diseñado para favorecer el desarrollo integral del estudiantado.

La jornada cerró con una charla motivacional a cargo del creador de contenido Cristian Javier Valenzuela Rivera, quien compartió su experiencia como exalumno y alentó a los jóvenes a concluir sus estudios.

“Es importante sembrar en el corazón de todos los alumnos de nuevo ingreso las ganas de terminar. Sabemos que a veces el nivel de deserción es alto, pero estamos ávidos de profesionistas. Esta ciudad nos da muchas oportunidades y la universidad nos brinda todas las posibilidades para lograrlo”, expresó.

El presídium estuvo integrado por la Dra. Gabriela Ortega Estrada, Jefa de Campus Ciudad Universitaria; el Dr. Pedro Enrique Yánez Camacho, Director General de Bienestar Universitario; el Dr. Fausto Enrique Aguirre Escárcega, Director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte; la Mtra. Tania Dolores Hernández García, Directora del Instituto de Ciencias Biomédicas; el Dr. Jesús Meza Vega, Director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración; el Dr. Erwin Adán Martínez Gómez, Director del Instituto de Ingeniería y Tecnología; la Mtra. María Guadalupe Gaytán Aguirre, Secretaria Académica y el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez, Rector.

Actualmente, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuenta con una matrícula cercana a los 38 mil estudiantes.

Para los 3 mil 744 jóvenes que hoy inician este camino, el mensaje fue claro: no están solos. La UACJ los recibe, los acompaña y apuesta por cada uno de sus sueños.