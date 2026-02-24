La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue identificado genéticamente el cuerpo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, quien murió en un traslado hacia la Ciudad de México tras ser herido en un operativo realizado por fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco.

“El Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida en su traslado a la Ciudad de México. Es necesario precisar que derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén “N” ya fue identificado genéticamente”, informó en un comunicado.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió la mañana de este domingo cuando era trasladado hacia la Ciudad de México. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, informó que durante el operativo que se ejecutó en Jalisco para su detención, resultó herido.

“Una vez que se controló la situación, el personal de Sanidad Militar acude al lugar donde estaba “El Mencho” y su círculo de seguridad, sus dos escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Y se traslada al “Mencho”, sus dos escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente fallecen en el trayecto”, informó.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que cuando el cuerpo de un presunto criminal es reclamado por algún familiar, se entrega. “Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, dijo este lunes en la conferencia matutina. A las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) fue trasladado el cuerpo de uno de los hombres más buscados por el gobierno de México y Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que por los hechos de violencia de este domingo se abrieron 57 carpetas de investigación, la mayoría en Jalisco. “Con motivo de los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, 37 de ellas en el estado de Jalisco”, agregó la FGR. Además, informó que por los hechos de violencia se pusieron a disposición a dos posibles integrantes de una organización criminal y se decomisaron fusiles con accesorios lanzagranadas, fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero.

Expansión