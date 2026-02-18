Perro lobo sorprende al irrumpir en la pista de esquí durante los Juegos Olímpicos de Invierno

Un momento inusual marcó la jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 este miércoles, cuando un perro lobo se coló en plena prueba de esquí de fondo y terminó cruzando la línea de meta junto a las atletas.

Identificado como Nazgul, con aspecto de lobo y raza husky de alrededor de dos años, logró atravesar parte del perímetro de seguridad y apareció en la recta final de la clasificación femenina de sprint por equipos disputada en el estadio de Lago di Tesero. Ahí corrió varios metros detrás de las competidoras hasta llegar a la meta.

De acuerdo con reportes locales, el perro pertenece a una exesquiadora que reside a pocos metros del circuito olímpico. La dueña, quien reconoció al animal a través de la transmisión, aseguró que Nazgul no representa peligro y se escapó de su hogar antes del incidente.

El personal de la organización lo aseguró rápidamente para evitar afectaciones en el desarrollo de la competencia. El episodio no modificó los resultados de la prueba, donde el equipo de Suecia, integrado por Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, obtuvo la medalla de oro.

La inesperada aparición fue ampliamente comentada entre espectadores y atletas, además de viralizarse en redes sociales y transmisiones en vivo, convirtiéndose en una de las imágenes más compartidas de la jornada olímpica.

Con información de EXCELSIOR