La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte (FEM), obtuvo la vinculación a proceso, dictada en contra del imputado Fernando R. I., por el delito de violencia familiar con penalidad agravada.

El Ministerio Público adscrito a la Unidad especializada en la Investigación de Violencia Familiar y contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria, acreditó con datos de prueba, la probable responsabilidad del imputado por hechos que se registró la mañana del 13 de julio del año en curso, en un domicilio del fraccionamiento Vistas de la Aurora, en Ciudad Juárez.

De acuerdo la investigación, Fernando R. I., agredió de manera física y emocional a su padre, hermana y a su sobrino, de siete años de edad, causando con ello, un daño emocional y físico a las víctimas.

Hechos por los que fue detenido en el término de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 2932/2026, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y fijó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.