Chihuahua

Confiscan armamento y droga tras operativo interinstitucional en Aquiles Serdán

Como resultado de las acciones de inteligencia y del fortalecimiento permanente de los trabajos de análisis de información, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) logró este domingo el aseguramiento de un importante arsenal, equipo táctico y diversas sustancias ilícitas en el municipio de Aquiles Serdán en las inmediaciones de la comunidad de Santo Domingo, derivado de un operativo conjunto interinstitucional.

En el lugar personal de inteligencia y despliegue de la SSPE en coordinación con la Guardia Nacional, Defensa y la Agencia Estatal de Investigaciones, desplegó un operativo para verificar un punto de interés previamente identificado mediante labores de inteligencia operativa.

Durante el reconocimiento del inmueble, y tras observar desde el exterior indicios evidentes de actividades ilícitas, se aseguró un arsenal compuesto por 9 armas largas, 30 armas cortas, 36 cargadores para arma larga, 60 cargadores para arma corta, 5 cargadores de tambor, aproximadamente 5 mil cartuchos útiles, 14 chalecos balísticos y 25 placas balísticas.

Además, se decomisó aproximadamente 9 kilogramos de marihuana, 7.5 kilogramos de cocaína, 110 gramos de heroína, 435 gramos de metanfetamina y 30 gramos de piedra.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

La SSPE, bajo las instrucciones del Secretario Gilberto Loya, mantiene acciones estratégicas de inteligencia y coordinación interinstitucional para debilitar las estructuras delictivas, proteger a la ciudadanía y fortalecer la seguridad en la entidad, reiterando que con seguridad damos resultados.

