La desaceleración de la economía y la caída en la inversión industrial en Ciudad Juárez han comenzado a impactar de manera directa a miles de trabajadores de la industria maquiladora, donde varias plantas han detenido o reducido sus líneas de producción y se preparan para otorgar vacaciones anticipadas durante la temporada decembrina.

Empleados de distintas maquiladoras señalaron que, ante la falta de trabajo en las líneas de producción, las empresas han comenzado a reasignarlos a actividades ajenas a su función habitual, como labores de limpieza, inventarios, mantenimiento e incluso trabajos físicos en terrenos de las propias plantas.

“Ya no hay trabajo; nos ponen a hacer otras cosas que no tienen que ver con lo que se produce en las líneas. Nos mandan a limpiar, a hacer inventarios y hasta a limpiar terrenos y hacer zanjas”, comentó Arturo Median, operador de maquila, quien aseguró que esta situación se ha prolongado desde hace varias semanas.

El trabajador explicó que a partir del próximo 19 de diciembre comenzarán las vacaciones, con regreso hasta enero; sin embargo, afirmó que para poder disfrutar de esos días tuvieron que cubrir jornadas laborales adicionales. “Para poder salir de vacaciones tuvimos que pagar yendo a trabajar los fines de semana”, señaló.

Arturo Median agregó que la falta de producción ha obligado a los empleados a realizar acuerdos con la empresa para suspender labores de manera voluntaria, en algunos casos por semanas completas, ante la ausencia de pedidos y carga de trabajo.

La situación ha generado incertidumbre entre los trabajadores del sector, quienes temen que el paro en las líneas de producción se prolongue y derive en recortes de personal o ajustes salariales durante los primeros meses del próximo año, en un contexto económico que sigue mostrando señales de desaceleración en la región fronteriza.