Arrestan a hombre por desobediencia y resistencia de particulares en Puerto Palomas de Villa

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Juan Ricardo A. O., por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Policías asignados a la Unidad de Delitos Diversos, pusieron bajo arresto a dicha persona de 32 años de edad, luego de que desobedeció las indicaciones que le realizaron los oficiales.

Hecho ocurrido en el cruce de las calles Garduño e Internacional, de la colonia Centro, del poblado de Puerto Palomas de Villa, en el municipio de Ascensión.

Juan Ricardo A.O. quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

