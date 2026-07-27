La Universidad Tecnológica de Parral (UTP) celebrará su XV Aniversario con un programa de actividades académicas, culturales y de integración que reconocerá la historia y el crecimiento que la institución ha alcanzado desde su creación en 2011.

Como parte de los preparativos, la rectora Betty Chávez Mata encabezó la presentación oficial de las candidatas que participarán en el certamen para elegir a la Reina del XV Aniversario, una tradición que forma parte de los festejos y que culminará con la coronación durante el baile de gala programado para el próximo mes de septiembre.

La agenda conmemorativa incluirá conferencias académicas, actividades culturales, exposiciones de proyectos desarrollados por estudiantes y una muestra pictórica preparada por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, entre otras dinámicas.

La Universidad Tecnológica de Parral inició su operación el 5 de septiembre de 2011 con una matrícula de 108 estudiantes distribuidos en los programas de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento a Maquinaria Pesada, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Procesos Industriales área Manufactura.

Actualmente supera los mil estudiantes, provenientes de Parral y diversos municipios del sur del estado de Chihuahua, así como de Villa Ocampo, Durango.

A lo largo de estos 15 años, la UTP ha ampliado su oferta educativa, fortalecido su infraestructura y consolidado una estrecha vinculación con los sectores productivo, social y gubernamental.

La celebración del XV Aniversario busca reunir a estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo y sociedad en general en torno a una fecha que representa el crecimiento de una institución que, en poco más de una década, se ha convertido en un referente de la educación superior en el sur del estado.