El alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel destacó que el Gobierno Municipal continúa impulsando acciones para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos mediante el retiro de cableado en desuso y el programa permanente de reordenamiento urbano, estrategia que ha permitido realizar 174 operativos, 18 demoliciones y retirar 75.52 kilómetros de cable y fibra óptica en distintos sectores de la ciudad.

Señaló que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre diversas dependencias municipales, las cuales semanalmente atienden las denuncias ciudadanas para intervenir de manera ordenada y conforme a la ley en aquellos espacios donde existen obstrucciones que afectan la movilidad y el uso de áreas públicas.

“Lo que buscamos es rescatar banquetas, parques y espacios públicos para que las y los ciudadanos puedan utilizarlos con seguridad. Hacía muchos años que no se impulsaba un esfuerzo de esta magnitud para poner orden en la ciudad y hoy los resultados ya son visibles”, expresó en la conferencia de prensa que ofrece cada semana.

Ortiz Orpinel explicó que el Gobierno Municipal no puede actuar de manera arbitraria, por lo que cada caso se revisa jurídicamente antes de intervenir. Por ello, cuando existen permisos o situaciones particulares, se analizan las alternativas correspondientes y, en los casos donde construcciones o instalaciones invaden banquetas o impiden el paso peatonal, se procede conforme a la normatividad para recuperar esos espacios.

Resaltó que una parte importante del éxito del programa se debe a la participación ciudadana, ya que las denuncias permiten detectar oportunamente los puntos donde es necesario intervenir.

Dijo que las acciones no se limitan al retiro de obstáculos, sino que incluyen la limpieza y rehabilitación de los espacios para devolverlos al uso de la comunidad.

El titular de Administración de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Francisco Rodríguez, informó que desde la firma del convenio de colaboración con empresas proveedoras de telecomunicaciones y televisión por cable se han retirado 75.52 kilómetros de cable y fibra óptica en desuso, equivalentes a cerca de seis toneladas de material.

Comentó que los trabajos se han realizado en tres polígonos de la ciudad y actualmente continúan en la colonia Hidalgo y la avenida Hermanos Escobar, mientras que ya se analiza intervenir el Centro Histórico, principalmente en los alrededores de la Catedral y del Gimnasio Municipal Josué “Neri” Santos.

“Seguimos revisando otros puntos de la ciudad para ampliar estos trabajos y retirar la mayor cantidad posible de cableado que ya no presta ningún servicio”, señaló.

En materia de reordenamiento urbano, informó que desde octubre de 2024 se realizan reuniones semanales entre distintas dependencias municipales para atender las denuncias ciudadanas y definir los operativos prioritarios.

Como resultado de este esfuerzo se han efectuado 174 operativos, además de 18 demoliciones, de las cuales 16 correspondieron a construcciones que obstruían banquetas y el paso peatonal. También se han retirado 120 puestos ambulantes instalados de manera irregular, además de vehículos abandonados y otras obstrucciones que afectan la movilidad.

El funcionario agregó que estas acciones también contemplan la recuperación de parques, camellones y otros espacios públicos para beneficio de la ciudadanía.

El secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, explicó que la dependencia coordina el trabajo conjunto entre Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Regulación Comercial, Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial, Protección Civil, Ecología y otras áreas, de acuerdo con las denuncias presentadas por la ciudadanía.

Indicó que actualmente existen más de 100 denuncias relacionadas con el reordenamiento urbano; sin embargo, en la mayoría de los casos las personas retiran voluntariamente las obstrucciones después de recibir la notificación correspondiente, por lo que no es necesario ejecutar un operativo.

“Este es un trabajo extraordinario que realizan las distintas dependencias. Primero se recibe la denuncia, después cada área realiza las notificaciones correspondientes y, posteriormente, en las reuniones semanales definimos los operativos que requieren una intervención conjunta”, explicó.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para continuar presentando denuncias sobre obstrucciones en la vía pública, ya que su participación ha sido fundamental para fortalecer las acciones de reordenamiento urbano y seguir recuperando espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.