El Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez se complace en anunciar la llegada de Katharine Beamer, quien estará desempeñando el cargo de Cónsul General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez a partir del 27 de julio de 2026.

Katharine Beamer, miembro del Servicio Exterior de Carrera de Alto Nivel de los Estados Unidos con 25 años de experiencia diplomática, más recientemente se desempeñó como Encargada de Negocios en la Embajada de Estados Unidos en Belice.

Anteriormente, fue directora de la Oficina de Asuntos del Caribe del Departamento de Estado en Washington, DC. Katharine nació y creció en Encinitas, California, a aproximadamente una hora de la frontera entre Estados Unidos y México.

Se graduó de la Universidad de Stanford en 2001 con una licenciatura en Relaciones Internacionales y una maestría en Sociología.

Ingresó al Servicio Exterior ese mismo año y ha realizado tres asignaciones en Washington dentro de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, además de servir en las embajadas de Estados Unidos en Guatemala, Polonia, Eslovaquia, Bolivia, República Dominicana y Belice.

Además de sus asignaciones diplomáticas, Katharine fue becaria Pearson del Departamento de Estado en el Senado de Estados Unidos y becaria en Asuntos de Seguridad Nacional en la Institución Hoover de su alma mater, la Universidad de Stanford. En su tiempo libre, Katharine disfruta viajar, leer, comer (especialmente comida mexicana), correr y realizar actividades al aire libre.

Llega a Ciudad Juárez acompañada de su esposo Chase, también diplomático; de sus hijos adolescentes gemelos, Luke y Read; y de su querida perrita rescatada en República Dominicana, Nola. La Cónsul General Beamer releva en su cargo a Rafael Foley, quien fungió como Cónsul General hasta el 7 de julio.

El Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez tiene todo el estado de Chihuahua como área asignada para el ejercicio de sus funciones consulares.