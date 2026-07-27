Los panistas Ramón Galindo y Gustavo Elizondo acudieron este día a la Fiscalía Anticorrupción para presentar una denuncia penal contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien señalan por presunto peculado y uso indebido de facultades en la contratación del servicio de arrendamiento de ocho barredoras mecánicas.

Los denunciantes afirmaron que el monto del daño patrimonial es de 105 millones de pesos y aseguraron que cuentan con documentación suficiente para sustentar sus señalamientos.

“El motivo que nos trajo acá es porque el monto de peculado asciende a más de 100 millones de pesos. Vamos a demostrarles, primero a ustedes y posteriormente a la Fiscalía, que lo que estamos señalando tiene sustento”, expusieron.

De acuerdo con el escrito presentado, el Municipio de Juárez firmó un contrato de 29 meses —del 5 de abril de 2022 al 31 de agosto de 2024— para el barrido mecánico de vialidades mediante ocho barredoras, por un monto total de 105.6 millones de pesos:

2022: 33.6 millones por ocho meses

2023: 36 millones por doce meses

2024: 36 millones por ocho meses

Galindo y Elizondo sostienen que, al calcular el gasto por año y medio de servicio, el municipio habría pagado alrededor de 13.5 millones de pesos por cada barredora, equivalentes a unos 750 mil dólares por unidad rentada, cuando el costo de compra de una máquina similar no rebasa los 50 mil dólares.

“Se pudieron haber adquirido no menos de trece barredoras. En este caso, tan solo por la renta y el servicio de limpieza se pagó 13.5 millones por barredora”, señalaron.

En la denuncia, titulada “Denuncia penal por la contratación en arrendamiento legal de ocho barredoras mecánicas”, se detallan diversos presuntos incumplimientos:

Ausencia de un estudio de conveniencia económica, obligatorio para justificar el contrato. Reducción de los tiempos del proceso licitatorio y participación de una sola empresa, lo que califican como un procedimiento dirigido. La empresa adjudicada, PYPRA S. de R.L. MI, tenía un objeto social ajeno al servicio de limpieza mecanizada. Su naturaleza de microindustria limita su facturación anual a 4 millones de pesos, muy por debajo de los 36 millones del contrato. No se encontró evidencia de que la empresa contara con las ocho barredoras registradas en el padrón vehicular.

Los denunciantes adelantaron que entregarán a la Fiscalía toda la documentación que, aseguran, respalda las irregularidades señaladas.